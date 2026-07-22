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Политика

СМИ: президент Чехии получает письма с угрозами

Idnes: президенту Чехии Петру Павелу начали поступать письма с угрозами
Tomas Tkacik/Keystone Press Agency

Администрация президента Чехии Петра Павела получает письма с оскорблениями и угрозами, часть которых адресована лично главе государства. Об этом сообщил портал Idnes.

В администрации президента подтвердили, что часть поступающих писем «носит агрессивный характер». Пресс-секретарь главы государства Войтех Шелига сообщил, что в корреспонденции встречаются конфронтационные, оскорбительные и нецензурные высказывания, а в некоторых случаях содержатся прямые угрозы. При этом содержание писем не раскрывается по соображениям безопасности, отметил он.

По информации издания, полиция расследует уже два случая угроз главе государства. Как заявил представитель правоохранительных органов Ян Данек, одно расследование касается письма, полученного в феврале 2026 года, второе — корреспонденции, поступившей в июне. По его словам, подозреваемых планируют привлечь к ответственности по статье Уголовного кодекса о создании угрозы с целью воздействия на должностное лицо. Максимальное наказание по ней составляет до трех лет лишения свободы.

Журналисты также напомнили, как в начале 2026 года полиция уже предъявила обвинение мужчине, который разместил в социальных сетях комментарий с угрозами в адрес Петра Павела.

Ранее польская полиция задержала украинца за угрозы расправы над президентом.

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