Стало известно, зачем самолет британских ВВС облетел Калининградскую область

Полет самолета британских ВВС в среду у Калининградской области связан с нагнетанием обстановки и подготовкой НАТО к «нанесению первого удара» по России. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук.



«Я думаю, что его задача — не допустить изменений положения наших ударных средств, дислокации войск... Это делается, во-первых, для нагнетания обстановки. Во-вторых, это делается с точки зрения возможности в будущем своего развертывания и нанесения первого удара», — отметил он.



Британский самолет Boeing RC-135W Rivet Joint совершил облет Калининградской области, проследовав вдоль границ РФ над территорией Литвы и Польши.

Ранее в районе Финского залива заметили самолет-разведчик НАТО.

