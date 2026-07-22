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Политика

Стало известно, зачем самолет британских ВВС облетел Калининградскую область

Аналитик Матвийчук: британцы летают у границ РФ в рамках подготовки к «удару»
Vadim Ghirda/AP

Полет самолета британских ВВС в среду у Калининградской области связан с нагнетанием обстановки и подготовкой НАТО к «нанесению первого удара» по России. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук.
 
«Я думаю, что его задача — не допустить изменений положения наших ударных средств, дислокации войск... Это делается, во-первых, для нагнетания обстановки. Во-вторых, это делается с точки зрения возможности в будущем своего развертывания и нанесения первого удара», — отметил он.
 
Британский самолет Boeing RC-135W Rivet Joint совершил облет Калининградской области, проследовав вдоль границ РФ над территорией Литвы и Польши.

Ранее в районе Финского залива заметили самолет-разведчик НАТО.
 

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