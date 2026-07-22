Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

«Вакуум власти»: военный эксперт о назначении Драпатого на должность главкома ВСУ

Военэксперт Корнев: с приходом Драпатого в ВСУ будут перестановки
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Военный эксперт, основатель сайта MilitaryRussia Дмитрий Корнев в беседе с kp.ru прокомментировал назначение Михаила Драпатого на должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) вместо Александра Сырского. По его словам, вместе с кадровыми перестановками в ВСУ возникнет кратковременный политический вакуум, которым стоит воспользоваться российской армии.

«Вместе с Драпатым придет и его команда управленцев. Там будет меняться Генштаб, другие структуры. Кто-то останется на своих местах, кто-то перейдет на другую должность, кто-то покинет командные должности в ВСУ. Вакуум власти будет. И неплохо бы провести анализ возможных вакуумных пузырей и понять, как это использовать», — сказал Корнев.

Насколько грамотные решения будет принимать новый главком ВСУ, остается только наблюдать, добавил он, допустив, что Драпатый продолжит линию предшественника.

21 июля стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский снял Сырского с должности главкома ВСУ, назначив на его место Драпатого, который в 2016–2019 годах командовал 58-й отдельной мотопехотной бригадой, а с сентября 2024 года руководил работой оперативно-тактической группировки «Луганск».

Зимой прошлого года Драпатый стал командиром оперативно-стратегической группировки украинских войск «Хортица». Кроме того, в период с ноября 2024 года по июнь 2025 года он командовал Сухопутными войсками Украины.

Ранее в России оценили шансы Драпатого начать контрнаступ.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 22 июля. Новый главком ВСУ, возврат денег жертвам мошенников и фейковый Wi-Fi
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!