«Вакуум власти»: военный эксперт о назначении Драпатого на должность главкома ВСУ

Военэксперт Корнев: с приходом Драпатого в ВСУ будут перестановки

Военный эксперт, основатель сайта MilitaryRussia Дмитрий Корнев в беседе с kp.ru прокомментировал назначение Михаила Драпатого на должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) вместо Александра Сырского. По его словам, вместе с кадровыми перестановками в ВСУ возникнет кратковременный политический вакуум, которым стоит воспользоваться российской армии.

«Вместе с Драпатым придет и его команда управленцев. Там будет меняться Генштаб, другие структуры. Кто-то останется на своих местах, кто-то перейдет на другую должность, кто-то покинет командные должности в ВСУ. Вакуум власти будет. И неплохо бы провести анализ возможных вакуумных пузырей и понять, как это использовать», — сказал Корнев.

Насколько грамотные решения будет принимать новый главком ВСУ, остается только наблюдать, добавил он, допустив, что Драпатый продолжит линию предшественника.

21 июля стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский снял Сырского с должности главкома ВСУ, назначив на его место Драпатого, который в 2016–2019 годах командовал 58-й отдельной мотопехотной бригадой, а с сентября 2024 года руководил работой оперативно-тактической группировки «Луганск».

Зимой прошлого года Драпатый стал командиром оперативно-стратегической группировки украинских войск «Хортица». Кроме того, в период с ноября 2024 года по июнь 2025 года он командовал Сухопутными войсками Украины.

Ранее в России оценили шансы Драпатого начать контрнаступ.