Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

Сын бывшего президента США пытается заработать на продаже картин

NYP: столкнувшийся с долгами Хантер Байден пытается заработать на продаже картин
Jonathan Ernst/Reuters

Сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер, столкнувшийся с многомиллионными долгами и резким падением доходов после ухода отца из Белого дома, пытается заработать на искусстве, продавая свои картины. Об этом сообщает газета New York Post (NYP).

По данным издания, долги Хантера Байдена превышают $20 млн, а доходы от продажи картин и книг резко упали.

«Хантер Байден сейчас проводит информационную кампанию, используя ультраправых инфлюенсеров с миллионами подписчиков в соцсетях для продвижения своего бренда и демонстрации своей новой коллекции произведений искусства, которая обойдется в сногсшибательные суммы», — говорится в публикации.

Одна картина обойдется покупателю в $54 тыс., а в подарок к ней идет видеозвонок с Хантером Байденом, где автор лично расскажет о своем творении.

До этого Хантер Байден в интервью телеведущей Кэндис Оуэнс рассказал о борьбе с наркотической зависимостью и назвал себя «деградировавшим крэковым наркоманом».

По его словам, во время зависимости он совершал ужасные поступки, которые разрушили его отношения с близкими и повлияли на принятые решения. Он признался, что тяжелее всего для него было отдаление от людей, которые его любили.

Байден также рассказал, что после публикации его личной переписки, фотографий и других данных оказался перед выбором — продолжать жить или окончательно сломаться. В итоге, по его словам, он решил бороться и сохранить трезвость, несмотря на давление и публичное внимание.

Ранее сын Байдена устроился на работу в центр реабилитации для наркозависимых.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 22 июля. Новый главком ВСУ, возврат денег жертвам мошенников и фейковый Wi-Fi
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!