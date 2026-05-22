Сын Байдена заявил, что был «деградировавшим крэковым наркоманом»

Сын бывшего президента США Джо Байден Хантер Байден в интервью телеведущей Кэндис Оуэнс рассказал о борьбе с наркотической зависимостью и назвал себя «деградировавшим крэковым наркоманом».

«Я был зависим именно от крэка. Я был буквально деградировавшим крэковым наркоманом», — признал он.

По словам Хантера Байдена, во время зависимости он совершал ужасные поступки, которые разрушили его отношения с близкими и повлияли на принятые решения. Он признался, что тяжелее всего для него было отдаление от людей, которые его любили.

Байден также рассказал, что после публикации его личной переписки, фотографий и других данных оказался перед выбором — продолжать жить или окончательно сломаться. В итоге, по его словам, он решил бороться и сохранить трезвость, несмотря на давление и публичное внимание.

Хантер Байден обратил внимание, что не употребляет наркотики с 1 июня 2019 года. Он отметил, что в течение двух лет проходил тесты на наркотики под контролем службы пробации.

Во время интервью Оуэнс спросила, принадлежал ли ему кокаин, найденный в Белом доме в 2023 году. Байден отверг эти обвинения и заявил, что даже не находился в той части здания, где обнаружили наркотик. Он также рассказал, что развод и личные проблемы запустили для него «очень темный цикл». По словам Байдена, брат однажды сказал ему, что так больше продолжаться не может, после чего он снова оказался перед выбором — жить или сдаться.

Незадолго до выхода интервью Хантер Байден зарегистрировался в соцсети X и написал, что люди никогда по-настоящему не слышали его самого.

Ранее Хантер Байден покинул США из-за долгов около $17 миллионов, не выплатив при этом счета своим адвокатам.