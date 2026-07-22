Политолог рассказал, чего ждать от нового премьер-министра Великобритании

В первую очередь новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем сосредоточится на внутренней политике — решении тех вопросов, с которыми не справился предыдущий глава кабмина Кир Стармер. Такое мнение в интервью «Новости Mail» высказал директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

«Все прекрасно понимают, что новый премьер должен вселить уверенность граждан страны в завтрашнем дне, обозначить цели и показать пути их реализации», — отметил эксперт.

Что касается внешней политики, Бернем, как и Стармер, выступает за сближение Британии с Европейским союзом. Однако это вопрос не сегодняшнего дня, поскольку у нового премьера нет опыта во внешнеполитических вопросах.

Говоря об отношениях Лондона с Москвой, Топорнин выразил уверенность, что они вряд ли изменятся в лучшую сторону, напомнив об обещаниях Бернема продолжить поддержку Украины.

«Британцы считают Украину неким форпостом, который сегодня сдерживает Россию. На данном этапе не вижу пока никаких предпосылок к изменению ситуации», — заключил он.

20 июля Энди Бернем вступил в должность премьер-министра Великобритании, получив от Карла III мандат на формирование правительства.

Политик родился 7 января 1970 года в пригороде Ливерпуля в католической семье с ирландскими корнями, и уже в 15 лет вступил в Лейбористскую партию.

Окончив Кембридж по специальности «английская филология», он начал карьеру в профсоюзах и в 31 год был избран в Палату общин. В период правления Гордона Брауна занимал посты министра культуры, СМИ и спорта, а затем министра здравоохранения. Бернем дважды участвовал в выборах лидера лейбористов.

Ранее Зеленский наградил уходящего в отставку Стармера.