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Политика

Володин предложил отправить депутатов на военные сборы вместо отпусков

Володин предложил Минобороны организовать военные сборы для депутатов
Григорий Сысоев/РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания предложил Минобороны России проработать вопрос об организации военных сборов для депутатов.

«Проработайте вопрос в отношении военных сборов, а мы списки сформируем», – сказал спикер ГД.

По словам Володина, политик, принимающий решения от имени народа, должен быть всесторонне подготовлен и понимать специфику армии, поскольку не все депутаты проходили службу или получили военно-учетную специальность.

Председатель Госдумы полагает, что подобный опыт позволит депутатам более ответственно подходить к рассмотрению законопроектов по оборонной тематике.

До этого Володин сообщил, что президент России Владимир Путин всегда поддерживает депутатов Государственной думы, когда у них возникают проблемы в части принятия закона, выработки решения и согласования вопросов.

Ранее Володин предупредил депутатов о новых вызовах.

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