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Политика

В Норвегии молодежь стала чаще поддерживать террориста Брейвика

Спецслужбы Норвегии бьют тревогу из-за интереса молодежи к Брейвику
NTB/Reuters

Полицейская служба безопасности Норвегии (PST) бьет тревогу из-за радикализации молодежи и поддержки ими террориста Андерса Брейвика. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на норвежский телеканал TV2.

«PST бьет тревогу из-за значительного роста числа молодых парней, подвергающихся правоэкстремистской радикализации», — сообщил канал.

Как сообщила старший консультант контртеррористического отдела ведомства Каролин Иварссон, чаще всего радикализации поддаются юноши в возрасте от 12 до 17 лет. Образ Брейвика часто используют в мемах и пропаганде.

Андерс Брейвик — радикальный националист, совершивший два теракта в 2011 году. Он привел в действие мощное взрывное устройство у комплекса правительственных зданий в Осло, погибли восемь человек. Позже он проник в проник в молодежный летний лагерь правящей Норвежской рабочей партии. Там он расстрелял 69 человек. Общее число жертв — 77 человек, еще 319 пострадали. В 2012 году Брейвика приговорили к 21 году лишения свободы с возможностью продления срока заключения.

В апреле 2026 года Брейвик обратился в суд с просьбой об условно-досрочном освобождении. Он делает это не в первый раз, националист пытается выйти по УДО с 2020 года, однако несколько раз ему отвечали отказом.

Ранее в ООН заявили, что террористы нашли новый канал вербовки молодежи.

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