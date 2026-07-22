Эксперт указал на нарушение законодательства Украины при смене главкома ВСУ

Украинское руководство нарушило собственное законодательство, уволив главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и поставив на его место Михаила Драпатого. Об этом в интервью газете «Взгляд» сообщил политолог Владимир Корнилов.

«На днях провластные украинские ресурсы «вбросили» информацию, что нельзя уволить Сырского и назначить нового главнокомандующего армией. Согласно закону о национальной обороне Украины, вносить кандидатуру может только действующий министр обороны. Между тем в стране есть только и. о. министра, а назначить полноценного главу ведомства уполномочена лишь Рада, которая до 18 августа на каникулах», — отметил эксперт.

Более того, по его словам, украинский лидер Владимир Зеленский не имел права увольнять премьер-министра и министров, а также выдвигать свои кандидатуры на пост главы правительства — по закону это должна делать правящая коалиция в Верховной раде.

21 июля стало известно, что Зеленский снял Сырского с должности главкома ВСУ, назначив на его место Драпатого, который в 2016–2019 годах командовал 58-й отдельной мотопехотной бригадой, а с сентября 2024 года руководил работой оперативно-тактической группировки «Луганск».

Зимой прошлого года Драпатый стал командиром оперативно-стратегической группировки украинских войск «Хортица». Кроме того, в период с ноября 2024 года по июнь 2025 года он командовал Сухопутными войсками Украины.

12 июля Зеленский объявил об отставке правительства Украины во главе с премьер-министром Юлией Свириденко.

Ранее стало известно о серьезном кризисе в ВСУ.