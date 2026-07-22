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Политика

Госсекретарь США заявил о необходимости диалога с Россией

Рубио: США и Россия обязаны поддерживать отношения вопреки разногласиям
Kevin Mohatt/Reuters

США и Россия обязаны поддерживать отношения вопреки существующим разногласиям. Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио, его слова приводит ТАСС.

«Мы — крупнейшие ядерные державы на планете. Не общаться для нас было бы безрассудным и безответственным. Мы должны поддерживать отношения с российским правительством, даже если у нас есть сферы, где мы не согласны», — сказал он.

Рубио напомнил, что контакты США и СССР в годы холодной войны помогли предотвратить катастрофу.

До этого глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров заявил, что Россия готова идти в направлении нормализации отношений с США при условии уважения ее интересов и невмешательства в ее внутренние дела.

В мае замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и США в вопросах нормализации дипотношений продвигаются очень медленно — «в час по чайной ложке». Он пояснил, что ситуация «со скрипом», но продвигается. Рябков отметил, что РФ и США с начала года провели ряд контактов по нормализации двусторонних отношений.

Ранее в Кремле заявили о постоянном контакте между представителями России и США.

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