Госсекретарь США заявил о необходимости диалога с Россией

США и Россия обязаны поддерживать отношения вопреки существующим разногласиям. Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио, его слова приводит ТАСС.

«Мы — крупнейшие ядерные державы на планете. Не общаться для нас было бы безрассудным и безответственным. Мы должны поддерживать отношения с российским правительством, даже если у нас есть сферы, где мы не согласны», — сказал он.

Рубио напомнил, что контакты США и СССР в годы холодной войны помогли предотвратить катастрофу.

До этого глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров заявил, что Россия готова идти в направлении нормализации отношений с США при условии уважения ее интересов и невмешательства в ее внутренние дела.

В мае замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и США в вопросах нормализации дипотношений продвигаются очень медленно — «в час по чайной ложке». Он пояснил, что ситуация «со скрипом», но продвигается. Рябков отметил, что РФ и США с начала года провели ряд контактов по нормализации двусторонних отношений.

Ранее в Кремле заявили о постоянном контакте между представителями России и США.