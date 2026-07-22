В США заявили о желании подключить КНР к переговорам по ядерному оружию

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон выступает за подключение Китая к переговорам с Соединенными Штатами и Россией по ядерным вооружениям. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я думаю, президент [США Дональд Трамп] справедливо указывает, что в XXI веке настоящий контроль над вооружениями должен быть трехсторонним. В нем должны участвовать США, Россия, а также Китай», — сказал Рубио в разговоре с журналистами после встречи с китайским коллегой Ван И на полях министерских мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии на Филиппинах.

Рубио добавил, что, по его мнению, точка зрения Трампа заключается в том, что если в современных реалиях вести переговоры об ограничении ядерных арсеналов, то они должны включать китайскую сторону, поскольку она стремительно наращивает свой собственный арсенал.

17 июня Трамп заявил на пресс-конференции на полях саммита G7 во Франции, что США заинтересованы в заключении сделки с Россией и Китаем о сокращении ядерных арсеналов.

Ранее сообщалось, что США собираются обсуждать с Россией новые виды ядерного оружия.