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Политика

В США заявили о желании подключить КНР к переговорам по ядерному оружию

Рубио: США хотят подключить Китай к переговорам с Россией по ядерным вооружениям
Kevin Mohatt/Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон выступает за подключение Китая к переговорам с Соединенными Штатами и Россией по ядерным вооружениям. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я думаю, президент [США Дональд Трамп] справедливо указывает, что в XXI веке настоящий контроль над вооружениями должен быть трехсторонним. В нем должны участвовать США, Россия, а также Китай», — сказал Рубио в разговоре с журналистами после встречи с китайским коллегой Ван И на полях министерских мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии на Филиппинах.

Рубио добавил, что, по его мнению, точка зрения Трампа заключается в том, что если в современных реалиях вести переговоры об ограничении ядерных арсеналов, то они должны включать китайскую сторону, поскольку она стремительно наращивает свой собственный арсенал.

17 июня Трамп заявил на пресс-конференции на полях саммита G7 во Франции, что США заинтересованы в заключении сделки с Россией и Китаем о сокращении ядерных арсеналов.

Ранее сообщалось, что США собираются обсуждать с Россией новые виды ядерного оружия.

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