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Политика

В Кремле не стали комментировать территориальные вопросы по Украине

Песков: позиции РФ по территориальному вопросу вряд ли можно обсуждать публично
Владимир Вятки/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать публикации в СМИ о якобы ужесточении позиции Москвы по территориальному вопросу в ситуации вокруг Украины, отметив, что подобные темы вряд ли можно обсуждать публично.

«Это уже детали, которые вряд ли можно обсуждать публично, в таком мегафонном режиме. Но что касается этого всего — подобные публикации не нужно воспринимать всерьез, не нужно на них обращать особое внимание», — сказал представитель Кремля на брифинге, подчеркнув, что такие материалы СМИ являются спекуляцией.

Американское издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники ранее написало, что Россия отказалась от уступок Украине в вопросе территорий, и теперь не желает возвращать Киеву часть занятых земель Сумской и Харьковской областей в рамках мирной сделки, планируя сохранить их в качестве буферных зон. По словам собеседников СМИ, Россия теперь якобы готова вести переговоры только после взятия под контроль остатков Донбасса.

Bloomberg предполагает, что Москва ужесточила свою позицию из-за ударов Украины по России.

Ранее Путин заявил о готовности продолжить обсуждение с США тем Анкориджа.

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