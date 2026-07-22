СМИ: новый премьер Украины разорил десятки компаний ради выгоды

Новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий разорил десятки нефтяных компаний ради собственной выгоды и попал в черные списки банков. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на канал SHOT в «Максе».

По словам журналистов, бизнесмен создавал большое количество компаний, доводил их до банкротства и ликвидировал, чтобы потом вывести деньги и уйти от кредитных обязательств. Из-за этого он попал в черные списки украинских банков Sense Bank и МТБ как недобросовестного заемщика, отмечается в публикации.

Издание выяснило, что Корецкий был учредителем более 30 компаний в сфере нефтепродуктов, газа, торговли, недвижимости и продовольствия, 17 из них уже ликвидированы, еще семь внесены в реестр проблемных с признаками банкротства.

В 2022 году Корецкий купил большую часть своих активов, которые предусмотрительно оформлял на жену Ирину и дочь Ульяну, говорится в статье. В их числе: квартира в центре Киева за $1,2 млн, оформленная на дочь, и дом в Киевской области за $500 тысяч. Всего собственность семьи премьера вместе с той, что была куплена после СВО, оценивается в более чем $5 млн (₽400 млн).

12 июля президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке премьер-министра страны Юлии Свириденко и обновлении правительства. 16 июля Верховная рада назначила на пост премьера Корецкого.

Ранее в МИД России рассказали о связи отставки премьера Украины с ресурсной сделкой с США.