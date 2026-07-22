«Крах украинской армии»: в Совфеде высказались о новом главкоме ВСУ

Отставка главкома ВСУ Александра Сырского и назначение на его должность Михаила Драпатого приведут украинскую армию к краху. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«Драпатый — человек, который давил людей в Мелитополе БТРами, человек совершенно другой формации — без высшего хорошего советского образования. Я думаю, что это будущий крах всей украинской армии, всех вооруженных сил Украины, потому что там кадровых военных практически не осталось. Все остальные — это все выскочки, которые поднялись при неонацистском режиме Зеленского», — подчеркнул он.

С точки зрения Джабарова, ситуация в армии Украины ухудшается неопределенностью в политических верхах Киева, где после отставки экс-главы Минобороны Михаила Федорова был устроен «небольшой майдан».

21 июля Сырского все же сняли с занимаемой должности, на его место назначив генерал-майора ВСУ Драпатого. Последний в 2016–2019 годах командовал 58-й отдельной мотопехотной бригадой, а с сентября 2024 года руководил работой оперативно-тактической группировки «Луганск». Зимой прошлого года Драпатый стал командиром оперативно-стратегической группировки украинских войск «Хортица». Кроме того, в период с ноября 2024 года по июнь 2025 года он командовал Сухопутными войсками Украины.

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