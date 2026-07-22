Посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев рассказал ТАСС, что Австралия, Новая Зеландия и Канада «изливают желчь и беснуются» в кулуарах по поводу России.

«Есть и те, кто в кулуарах изливает желчь и беснуется, — Австралия, Новая Зеландия и Канада, блуждающие в идеологических потемках», — отметил Бердыев.

Он добавил, что Россию «это не останавливает».

Бердыев напомнил, что РФ в 2026 году впервые посетил исполнительный директор секретариата организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) Эдуардо Педроса.

Накануне он сообщал, что президент РФ Владимир Путин возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС, который пройдет в китайском Шэньчжэне с 18 по 19 ноября.

Он выразил уверенность, что текущий год для АТЭС окажется крайне продуктивным и насыщенным. Китай, который будет председательствовать в организации, уже объявил лозунг о создании в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) процветающего сообщества. Кроме того, в Пекине выделили три магистральных вектора работы — сотрудничество, открытость и инновации.

Ранее Путин утвердил заявку РФ на председательство в АТЭС в 2035 году.