Захарова прокомментировала критику Рубио в адрес Ирана

Захарова о словах Рубио: весь мир уже понял, что такое переговоры по-западному

Весь мир уже понял, что такое «переговоры по-западному». Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя обвинения государственного секретаря США Марко Рубио в адрес Ирана.

22 июля во время встречи глав МИД стран-членов АСЕАН Рубио заявил, что у Ирана нет серьезного настроя на переговоры с Соединенными Штатами.

Захарова пояснила, что «переговоры по-западному» это когда западное государство сначала обвиняет партнеров в якобы нежелании вести переговоры и выполнять договоренности, а потом признается, что это все нужно было для подготовки к военному конфликту.

Дипломат также напомнила о заявлениях США и их союзников относительно Минских соглашений. По ее словам, была «зомбо-песня» про якобы невыполнение Россией Минских договоренностей, которая закончилась признанием западных страны в том, что они и не собирались следовать соглашениям.

Ранее Захарова прокомментировала возможность встречи Лаврова и Рубио на полях АСЕАН.