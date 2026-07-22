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Политика

Посол РФ отметил убытки Чили из-за сокращения сотрудничества с Москвой

Посол РФ Белинский: Чили теряет миллиарды из-за разрыва с Москвой
Shutterstock/FOTODOM

Посол России в Чили Владимир Белинский заявил, что страна несет убытки из-за сокращения сотрудничества с Москвой. Его слова передают «Известия».

По словам дипломата, после начала специальной военной операции (СВО) экспорт из Чили в Россию сократился втрое. Он выразил надежду, что в Сантьяго «преобладают прагматизм и здравый смысл».

«Эта ситуация, ..., требует переосмысления в плане вывода двусторонних связей из того тупика, в котором сама же чилийская сторона несет немалые убытки: ежегодный объем чилийского экспорта в Россию сократился с исторического максимума в допандемийные годы в $1 млрд практически втрое», — отметил Белинский.

Дипломат напомнил слова бывшего президента страны Себастьяна Пиньеры о том, что разрушить что-либо гораздо проще, чем построить. Он добавил, что Россия открыта для любого сотрудничества, которое представляет взаимный интерес.

17 июля чилийский портал Ciper писал, что власти страны сомневаются в законности выдачи гражданства 24 детям россиян. Согласно законам южноамериканского государства, дети, родители которых находятся в стране временно, не могут оформить гражданство. Расследование касается не только детей россиян, но также и других иностранцев. По информации Ciper, гражданство было отозвано уже у 62 детей, сколько из них россияне, не уточняется.

Большинство детей россиян, чье гражданство сейчас проверяют, были зарегистрированы в курортном городе Винья-дель-Мар, где, по сведениям корреспондентов, работают компании, предлагающие иностранным гражданам услуги по организации родов в Чили и оформлению документов для младенцев.

Ранее у берегов Чили произошло землетрясение.

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