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Общество

В Чили усомнились в законности гражданства более 20 детей россиян

Власти Чили сомневаются в законности выдачи гражданства 24 детям россиян
Shutterstock/FOTODOM

В Чили власти сомневаются в законности выдачи гражданства 24 детей россиян. Это следует из публикации местного портала Ciper.

«Миграционная служба Чили обратилась в службу регистрации актов гражданского состояния с просьбой проверить гражданство 24 детей: их родители, россияне, имели статус «иностранцев-транзитников» (то есть постоянно не проживали на территории Чили — прим. «Газета.Ru»)», — сказано в материале.

Согласно законам южноамериканского государства, дети, родители которых находятся в стране временно, не могут оформить гражданство. Расследование касается не только детей россиян, но также и других иностранцев. По информации Ciper, гражданство было отозвано уже у 62 детей, сколько из них россияне, не уточняется.

Большинство детей россиян, чье гражданство сейчас проверяют, были зарегистрированы в курортном городе Винья-дель-Мар, где, по сведениям корреспондентов, работают компании, предлагающие иностранным гражданам услуги по организации родов в Чили и оформлению документов для младенцев.

В посольстве России в Чили, в свою очередь, сообщили ТАСС, что находятся в курсе ситуации. В российской дипмиссии призвали сограждан не принимать решения в том числе о выборе места рождения детей, на основании данных в соцсетях.

«Тема не новая, мы в курсе и следим за ее развитием с точки зрения соблюдения законных прав и интересов граждан Российской Федерации, однако изложенная ситуация к этому отношения не имеет», — сказали в посольстве РФ в Чили.

Там также отметили, что обращений со стороны властей республики или россиян на данный момент не было.

Ранее в Госдуме предложили ограничить льготы для получивших гражданство РФ мигрантов.

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