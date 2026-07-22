Призыв бывшего высокопоставленного чиновника министерства обороны ФРГ к давлению на Калининград и Крым является частью новой антироссийской стратегии Запада. Об этом РИА Новости заявил руководитель Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

По его мнению, в Западной Европе понимают свое поражение в конфликте с Россией на территории Украины. Поэтому сейчас с помощью таких разговоров стремятся создавать напряженность для РФ.

Нимайер отметил, что подобные заявления являются частью общего курса на провоцирование Москвы.

15 июля бывший глава аппарата министерства обороны Германии, аналитик Нико Ланге заявил, что Европе нужно усилить давление на Россию в Калининградской области и Балтийском регионе. По словам экс-чиновника, оказывать давление на Россию и уязвимые районы политически важно и с военной точки зрения обосновано.

Ранее СМИ заявили, что НАТО пытается спровоцировать РФ, угрожая Калининграду.