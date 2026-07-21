В Молдавии утвердили состав правительства республики

Парламент Молдавии утвердил состав правительства во главе с финансистом Тофаном

Парламент Молдавии утвердил программу и состав правительства во главе с финансистом Василе Тофаном. Запись трансляции заседания опубликована на сайте законодательного органа республики.

По словам председателя парламента Игоря Гросу, проект постановления об утверждении программы и выражении вотума доверия правительству одобрили 53 депутата.

Поддержку новому кабмины оказали только представители Партии действия и солидарности, оппозиционные фракции подвергли программу и состав кабинета жесткой критике и голосовали против.

11 июля президент Молдавии Майя Санду выдвинула кандидатом в премьер-министры страны Тофана.

Должность главы правительства Молдавии освободилась 3 июля, когда о своем уходе в отставку объявил занимавший ее с ноября 2025 года Александр Мунтяну.

Тофан известен в Молдавии как предприниматель и инвестор, который оказывал финансовую поддержку ПДС и Санду на выборах в 2020 году.

Ранее премьер Молдавии прокомментировал свое решение подать в отставку.