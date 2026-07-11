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Политика

Президент Молдавии выдвинула кандидата в премьеры

Санду выдвинула кандидатуру Тофана в премьер-министры Молдавии
Global Look Press

Президент Молдавии Майя Санду выдвинула кандидатом в премьер-министры страны бизнесмена Василия Тофана. Об этом политик сказала во время совместного брифинга с Тофаном и спикером парламента и главой Партии действия и солидарности (ПДС) Игорем Гросу, передает NewsMaker.Md.

Должность главы правительства Молдавии освободилась 3 июля, когда о своем уходе в отставку объявил занимавший ее с ноября 2025 года Александр Мунтяну.

«Я приняла решение выдвинуть Василия Тофана в качестве кандидата на должность премьер-министра Республики Молдова», — объявила Санду.

Гросу назвал главной задачей Тофана на посту премьер-министра Молдавии процесс европейской интеграции. Политик также отметил, что фракция ПДС «окажет полную поддержку» своем кандидату.

Тофан известен в Молдавии как предприниматель и инвестор, который оказывал финансовую поддержку ПДС и Санду на выборах в 2020 году.

Ранее премьер Молдавии прокомментировал свое решение подать в отставку.

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