Лукашенко произвел перестановки в руководстве Вооруженных сил

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал ряд указов о перестановках в составе руководства Вооруженных сил (ВС). Об этом сообщает БелТА.

По информации агентства, на должность замминистра обороны по тылу — начальника тыла ВС назначен генерал-майор Александр Мосолов, который до этого был первым замначальника тыла — начальником штаба тыла. Его предшественник, генерал-майор Андрей Бурдыко, отправлен в запас.

Главное управление боевой подготовки ВС, как передает БелТА, возглавил генерал-майор Дмитрий Битный, ранее занимавший пост замкомандующего войсками Западного оперативного командования.

Кроме того, освобожден от должности командующего войсками Северо-западного оперативного командования генерал-майор Александр Бас. По данным агентства, он уволен в запас по возрасту, но сохранил право ношения военной формы и знаков различия.

Ранее Лукашенко захотел отправить некоторых белорусов на охрану границы с Украиной.