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Политика

Володин анонсировал грядущие изменения цен и поставок топлива

Володин: ситуация на топливном рынке кардинально изменится в ближайшее время
Владимир Федоренко/РИА Новости

Ситуация на топливном рынке РФ начнет радикально меняться в плане цены и поставок в ближайшее время. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

«Сегодня это конкретный вклад Госдумы в решение вопроса, который людей волнует. Посмотрите, вот буквально завтра-послезавтра ситуация радикально начнет меняться и в плане цены, и поставок», — сказал он.

Володин добавил, что «топливо должно быть и на фронте, и в тылу, и на уборочной кампании, и у экстренных служб».

Во вторник вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке.

До этого сообщалось, что более десяти российских регионов смогли побороть острый дефицит топлива — очереди на бензоколонках либо исчезли, либо существенно сократились. Среди этих регионов Калининградская область, Приморье, сибирские субъекты федерации, а также ряд областей центральной России. О том, что происходит на заправках – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин подписал закон для нормализации ситуации с топливом в России.

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