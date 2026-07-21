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Политика

Эксперт порассуждал о причинах предполагаемого визита главы ФБР в Россию

Историк Хлобустов: визит главы ФБР в РФ может быть связан с КНР и Ираном
CNP/AdMedia/Global Look Press

Историк спецслужб, эксперт фонда национальной и международной безопасности Олег Хлобустов в беседе с kp.ru прокомментировал возможный визит директора ФБР Кэша Пателя в Россию.

«Думаю, причиной возможного визита может быть дипломатическая игра: стремление противопоставить Россию Пекину, учитывая недавние заявления [президента США Дональда] Трампа о том, что Китай незаконно получил доступ к миллионам файлов американских избирателей», — предположил спикер.

Кроме того, по его словам, Трампа беспокоит угроза, которая возникает для США из-за продолжения конфликта на Ближнем Востоке. Эксперт не исключил, что американцы хотят получить хотя бы пассивную помощь со стороны России.

21 июля издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Патель планирует посетить Россию 14–15 октября. По его данным, принимающей стороной станет ФСБ. Пока неясно, встретится ли он с президентом России Владимиром Путиным или с кем-либо из его высокопоставленных помощников. Сначала он остановится в Москве, а затем отправится в Санкт-Петербург.

Последним директором ФБР, который посещал Россию, был Роберт Мюллер в 2013 году.

Ранее близкая к Трампу активистка посетила Украину.

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