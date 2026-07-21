МИД Франции вызвал поверенного в делах Ирана в Париже

Временный поверенный в делах Ирана во Франции был вызван в министерство иностранных дел в Париже в связи с задержанием двух французских дипломатов в Исламской Республике. Об этом сообщается на сайте МИД Франции.

Отмечается, что дипломату было доведено до сведения решительное осуждение «преднамеренного и умышленного агрессивного действия». В ведомстве отметили, что задержание официальных представителей Франции является нарушением Венских конвенций, которые гарантируют безопасность дипломатического персонала, и предупредили, что это решение Тегерана «не останется без последствий».

В МИД подчеркнули, что Франция ожидает от Ирана прояснения обстоятельств произошедшего, накажут виновных и обеспечат безопасность французских объектов и сотрудников в соответствии с международными обязательствами.

Накануне министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что спецслужбы Ирана задержали двух сотрудников французского посольства.

Ранее МИД РФ выразил обеспокоенность новым витком эскалации между США и Ираном.