В Германии признали смену президента Грузии

Министерство иностранных дел Германии с опозданием в полтора года убрало с официального сайта упоминание о том, что президентом Грузии является Саломе Зурабишвили, чей мандат истек в декабре 2024 года. Об этом сообщил председатель комитета грузинского парламента по евроинтеграции Леван Махашвили. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Информация о том, что Зурабишвили является президентом Грузии, а Илья Дарчиашвили — главой МИД, исчезла с официального сайта МИД Германии. Факт, что это произошло спустя несколько дней после завершения полномочий посла Германии в Грузии Петера Фишера», — сказал парламентарий.

Издание напоминает, что Фишер резко критиковал Тбилиси и открыто поддерживал радикальную оппозицию.

В сентябре прошлого года генсек правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе сообщил о пересечении Фишером «красных линий». По словам чиновника, дипломат «вовлечен во внутриполитические процессы, стимулирует экстремизм и противостояние, раскол в обществе».

Ранее немецкий город разорвал братские отношения с Тбилиси.