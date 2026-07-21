Мадьяр вызвал Орбана на открытые дебаты

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр готов провести открытые дебаты с экс-премьером страны Виктором Орбаном. Его слова приводит РИА Новости.

«Пусть Виктор Орбан найдет в себе смелость <...> или вы (депутаты от партии «Фидес» — «Газета.Ru») сможете его убедить принять участие в открытых прямых дебатах», — сказал Мадьяр.

По его словам, он готов к таким дебатам в румынском городе Бэиле-Тушнад, где регулярно проходит политический фестиваль с участием Орбана.

По итогам состоявшихся 12 апреля выборов правящая венгерская партия потерпела поражение. Главными соперниками были нынешний премьер-министр Виктор Орбан с партией «Фидес» и лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр. По результатам голосования «Тиса» обеспечила себе конституционное большинство, заняв более 2/3 мест в парламенте.

Одержавший победу Мадьяр призвал правительство уйти в отставку. Он также пообещал, что с его приходом к власти Венгрия станет сильным союзником для ЕС и НАТО, и анонсировал жесткие меры по борьбе с коррупцией.

Ранее в Кремле отметили готовность нового премьера Венгрии к диалогу с Россией.