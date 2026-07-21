Журналист Юнашев поделился инсайдом на фоне слухов о визите шефа ФБР в Россию

Журналист Юнашев: контакты по линии спецслужб РФ и США не прекращаются

Корреспондент Кремлевского пула Александр Юнашев поделился инсайдом на фоне слухов о визите шефа ФБР Кэша Пател в Россию. Соответствующий пост журналист оставил в своем Telegram-канале.

21 июля издание Politico со ссылкой на американские источники сообщило, что Патель намерен посетить Москву и Санкт-Петербург в середине октября. Издание предполагает, что цель поездки — контакты с российскими коллегами. По словам американского чиновника, знакомого с планами поездки, Патель должен прибыть в Россию 14–15 октября.

Юнашев отмтеил, что традиционно во второй половине осени в России проходит совещание руководителей спецслужб. С 2022 года в страну приезжают в основном представители органов безопасности стран — членов СНГ.

«Кстати, глава ФСБ мне неоднократно говорил, что контакты по линии спецслужб не прекращаются», — написал журналист.

Последним директором ФБР, который приезжал в РФ, был Роберт Мюллер. Визит состоялся в 2013 году в рамках расследования взрывов на Бостонском марафоне. Впоследствии именно он занимался «вмешательством РФ» в американские выборы 2016 года.

Ранее американист объяснил, зачем глава ФБР хочет приехать в Россию.