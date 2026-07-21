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Политика

В России раскрыли, почему Сырский извинился перед Федоровым

Политолог Жарихин: Сырский мог извиниться перед Федоровым по указанию Зеленского
Reuters/Global Look Press

Главком ВСУ Александр Сырский мог извиниться перед экс-главой МО Украины Михаилом Федоровым по указанию украинского лидера Владимира Зеленского. Президент не хочет, чтобы Федоров «вырос в политика», поэтому мог попросить Сырского урегулировать конфликт. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» высказал замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

«Его [Зеленского] задача — не дать Федорову вырасти из бесталанного технического сотрудника в политика. Поэтому, видимо, он приказал Сырскому даже за счет определенного унижения для командующего сгладить отношения. Получится это или нет, я не знаю. Вряд ли», — отметил политолог.

Конфликт Федорова и Сырского, а также в целом кризис управления вооруженными силами Украины, добавил Жарихин, не идут на пользу ВСУ на фронте, что ослабляет их потенциал.

Накануне Сырский извинился перед Федоровым на фоне массовых протестов, проходящих по всей стране. 

Сырский отметил, что не был осведомлен о наличии конфликта между ними.

«Для меня было неожиданностью узнать, что у нас с господином министром (Федоровым. — прим. ред.) был конфликт. Если я кого-то чем-то обидел: Михаил Альбертович, извините. Бываю жестким», — заявил главком ВСУ.

Ранее стало известно, с каким предложением Зеленский обратился к Федорову после его увольнения.

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