В Турции обсуждают смену формы правления

Члены правящей в Турции Партии справедливости и развития в рамках готовящихся конституционных реформ обговаривают вопрос перехода республики к полупрезидентской форме правления. Об этом сообщает газета Ekonomim со ссылкой на источники в партии.

В партии считают, что это поможет укрепить парламент и обеспечить в нем большинства правящей партии. В рамках изменений, в частности, предлагается перейти к одномандатной избирательной системе. Издание отмечает, что этот вопрос поднимался представителями Турецкого фонда демократии на недавней встрече с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Официальная Анкара пока не комментировала публикацию газеты, сам Эрдоган ранее неоднократно подчеркивал, что считает бесполезными обсуждения о возможности возвращения Турции от президентской формы правления к парламентской.

Турция перешла к президентской системе правления в 2018 году после принятия конституционных поправок на общенациональном референдуме в 2017 году.

Ранее в Турции призвали создать союз с Россией, Китаем и Ираном.