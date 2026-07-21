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Политика

В Турции обсуждают смену формы правления

В Турции обсуждают возможность перехода к полупрезидентской форме правления
Murad Sezer/Reuters

Члены правящей в Турции Партии справедливости и развития в рамках готовящихся конституционных реформ обговаривают вопрос перехода республики к полупрезидентской форме правления. Об этом сообщает газета Ekonomim со ссылкой на источники в партии.

В партии считают, что это поможет укрепить парламент и обеспечить в нем большинства правящей партии. В рамках изменений, в частности, предлагается перейти к одномандатной избирательной системе. Издание отмечает, что этот вопрос поднимался представителями Турецкого фонда демократии на недавней встрече с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Официальная Анкара пока не комментировала публикацию газеты, сам Эрдоган ранее неоднократно подчеркивал, что считает бесполезными обсуждения о возможности возвращения Турции от президентской формы правления к парламентской.

Турция перешла к президентской системе правления в 2018 году после принятия конституционных поправок на общенациональном референдуме в 2017 году.

Ранее в Турции призвали создать союз с Россией, Китаем и Ираном.

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