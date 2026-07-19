В Турции призвали создать союз с Россией, Китаем и Ираном

На конференции в Анкаре призвали создать союз России, Турции, Китая и Ирана

Для обеспечения глобальной безопасности необходимо создать стратегический союз России, Турции, Китая и Ирана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итоговую декларацию международной конференции «Союз, который предотвратит большую войну», организованной турецкой партией «Родина».

«В нынешних условиях основой такой силы (способной обеспечить глобальную безопасность — «Газета.Ru») должен стать союз Турции, России, Китая и Ирана», — говорится в документе.

Из декларации следует, что участники конференции назвали действия США и Израиля, а также ситуации вокруг Ирана, сектора Газа, Ливана и Украины главными источниками угрозы масштабного военного конфликта. Также авторы документа призвали реформировать НАТО, поскольку альянса перестал служить интересам мировой безопасности, говорится в документе.

7 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия очень большая и ответственная страна, чтобы стать инициатором третьей мировой войны. Представитель Кремля подчеркнул, что страна никогда не начинала мировой войны, если вспомнить историю, и не будет делать этого теперь. Однако будет принимать меры для своей безопасности, добавил он.

Ранее стало известно, когда начнется война между Турцией и Израилем.