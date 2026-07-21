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Политика

В Совфеде призвали не запрещать россиянам реализовывать их «право на защиту родины»

Сенатор Кондратьев призвал разрешить брать на военную службу больных и хромых
Пресс-служба правительства Курской области

Сенатор Алексей Кондратьев призвал не запрещать россиянам реализовывать их «право на защиту родины». Об этом он сказал в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия — 1».

Парламентарий рассказал, что в годы Великой Отечественной войны существовали подразделения противовоздушной обороны, в которые входили девочки-комсомолки. Кондратьев предложил возродить такую практику.

Сенатор также призвал разрешить брать на военную службу «раненых, больных и хромых». Обращаясь к жителям Тамбовской области, которую недавно атаковала украинская армия, он отметил, что им необходимо вступать в ряды добровольческих формирований.

По словам Кондратьева, необходимо в любое свободное время приходить для поддержки и защиты объектов, учреждений, делать все, чтобы небо было закрыто.

До этого Кондратьев заявлял, что ответственность за атаку украинских войск на склад Wildberries в Тамбовской области лежит на коллективном Западе.

Логистический центр Wildberries в Котовске в Тамбовской области подвергся удару 18 июля. В результате атаки пострадали 25 человек, еще семь человек получили несовместимые с жизнью ранения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что атаковавшие Тамбовскую область дроны содержали поражающие элементы.

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