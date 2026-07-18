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Политика

Виновным в атаке ВСУ на Котовск пригрозили новым Нюрнбергским трибуналом

Кондратьев призвал начать международное расследование после атаки ВСУ на Котовск
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Ответственность за атаку украинских войск на склад Wildberries в Тамбовской области лежит на коллективном Западе. Об этом в ходе беседы с журналистами ТАСС заявил член Совета Федерации РФ Алексей Кондратьев.

«Удар по гражданскому объекту, по гражданским людям, по мирному объекту — это является преступлением против человечности, то, что было когда-то осуждено на Нюрнбергском трибунале. Чтобы Запад помнил, что и для них когда-то наступит новый Нюрнбергский трибунал за то, что произошло», — сказал сенатор.

Законодатель выразил уверенность, что атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) была преднамеренной, и на Западе знали, что цель — объект гражданской инфраструктуры. По словам парламентария, именно специалисты НАТО устанавливают полетные задания для ракет и беспилотников.

Как отметил Кондратьев, западные политики до сих пор никак не прокомментировали произошедшее в Тамбовской области. Он добавил, что должно быть инициировано международное расследование, а всю ситуацию необходимо вынести на обсуждение на площадке ООН.

Сенатор подчеркнул, что атака украинских дронов на гражданский объект представляет собой прямое нарушение Женевской конвенции, которой коллективный Запад гордился. Однако сейчас западным государствам гордиться нечем, поскольку они стали «обычными преступниками», резюмировал член СФ.

Логистический центр Wildberries в Котовске в Тамбовской области подвергся удару 18 июля. В результате атаки пострадали 25 человек, еще семь человек получили несовместимые с жизнью ранения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Тамбовской области после налета беспилотников открыли горячую линию.

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