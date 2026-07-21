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Политика

Избранный президент Колумбии сообщил о готовящемся покушении на него

Избранный президент Колумбии де ла Эсприэлья сообщил об угрозе покушения на него
Charlie Cordero/Reuters

Команда избранного президента Колумбии Абелардо де ла Эсприэльи получила информацию о возможном покушении на политика, которое может быть организовано боевиками Армии национального освобождения (АНО/ELN) и Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК/FARC). Об этом сообщает РИА Новости.

«Команда безопасности избранного президента Абелардо де ла Эсприэльи в последние часы получила разведывательную информацию, предупреждающую о возможном преступном плане покушения на его жизнь в ходе региональной программы передачи власти», — говорится в заявлении пресс-службы избранного президента.

Структуры АНО и РВСК предложили вознаграждение в размере до трех миллиардов колумбийских песо (около $1 млн) за организацию нападения.

Также сообщается, что есть опасения относительно попыток проникновения на пресс-конференции и публичные мероприятия, особенно те, которые будут проходить с участием детей и пожилых людей, с целью совершения акта насилия.

Несмотря на эти угрозы, де ла Эсприэлья не планирует отменять свои рабочие мероприятия, связанные с передачей власти. Его команда заявила, что будут введены дополнительные меры безопасности для защиты как самого президента, так и граждан, посещающих публичные мероприятия.

Пресс-служба призвала правоохранительные органы оперативно разобраться в источниках угроз, выявить виновных и предотвратить любые действия, которые могут угрожать жизни избранного президента.

Ранее сообщалось, что новое правительство Колумбии закроет посольства в двух странах.

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