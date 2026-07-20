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Политика

Сына депутата Рады Шуфрича внесли в базу «Миротворца»

Сына депутата Рады Шуфрича внесли в базу «Миротворца» как «дезертира»
Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

Сына депутата Верховной Рады Нестора Шуфрича, который ранее избежал призыва, внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает ТАСС.

В базе данных он обозначен как «дезертир». В качестве оснований для этого авторы ресурса ссылаются на публикации украинских СМИ, которые описывают привилегированные условия пребывания Нестора Шуфрича-младшего в территориальном центре комплектования (аналог военкомата) и его последующее освобождение.

По данным агентства, 15 сентября 2023 года Служба безопасности Украины предъявила обвинение Нестору Шуфричу-старшему по статье о государственной измене. В тот же день суд принял решение о его содержании под стражей. Его также обвиняют в финансировании действий, направленных на насильственную смену конституционного строя и захват государственной власти. В марте Шевченковский районный суд Киева продлил срок его содержания под стражей на 60 дней, до 9 мая. Изначально парламентарий находился в следственном изоляторе без права внесения залога, но в январе Апелляционный суд Киева разрешил внести более 33 миллионов гривен (около $774 тыс.) в качестве альтернативы нахождению в СИЗО.

Сайт «Миротворец» был основан в 2014 году и содержит базу личных данных людей, включая журналистов, артистов и политиков, которые посетили Крым, Донбасс или каким-либо образом вызвали негативную реакцию авторов ресурса.

Ранее 17-летнего подростка внесли в базу украинского «Миротворца».

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