Словения отозвала кандидатуру экс-главы МИД на пост представителя ЕС в Сахеле

Словения отозвала кандидатуру Тани Файон на пост спецпредставителя ЕС в Сахеле. Об этом сообщила словенская газета Delo.

Экс-глава МИД республики заявила, что получила соответствующее уведомление от главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас, которая выразила сожаление по поводу сложившейся ситуации.

Файон получила письменное сообщение от Каллас, в котором объяснялось, что из-за отзыва кандидатуры словенским правительством, она не может продолжать настаивать на голосовании. В связи с этим, Каллас вынуждена будет предложить другую кандидатуру на эту должность. Глава дипслужбы ЕС также отметила, что ей не удалось убедить министров в обратном, поскольку Европейская народная партия поддержала премьер-министра Словении Янеза Яншу.

По словам Тани Файон, словенские власти направили официальные письма во все европейские столицы, информируя об отсутствии поддержки ее кандидатуры со стороны Любляны.

Отмечается, что новое правительство Словении во главе с Янезом Яншей было утверждено парламентом 4 июня. Таня Файон является представителем оппозиционной партии «Социальные демократы».

В настоящее время пост специального представителя Европейского союза по региону Сахеля занимает бывший министр иностранных дел Португалии Жоао Кравинью. Его полномочия истекают 31 августа 2024 года.

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