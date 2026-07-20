Глава аппарата Пашиняна решил покинуть пост

Глава аппарата премьера Армении Никола Пашиняна Араик Арутюнян решил покинуть пост по собственному желанию. Об этом сообщило онлайн-издание armlur.am со ссылкой на свои источники.

«Руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян написал заявление об освобождении от занимаемой должности», — указывается в публикации.

При этом, как отмечает издание, Арутюнян не подавал заявление о самоотводе относительно отказа от депутатского мандата в парламенте нового созыва.

Ранее издание armlur.am сообщало, что аппарат Пашиняна может возглавить бывший посол Армении в Соединенных Штатах Лилит Макунц, которая считается одной из его самых верных соратниц.

До этого премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что Армения настроена на развитие отношений с Российской Федерацией и заинтересована в участии в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Напряженность в отношениях между Россией и Арменией возникла на фоне стремления Еревана изменить внешнеполитический курс и сделать акцент на евроинтеграцию.

Ранее Песков предупредил, что ждет Армению в случае вступления в ЕС.