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Политика

Глава аппарата Пашиняна решил покинуть пост

Глава аппарата Пашиняна Арутюнян решил покинуть пост по собственному желанию
armenpress.am

Глава аппарата премьера Армении Никола Пашиняна Араик Арутюнян решил покинуть пост по собственному желанию. Об этом сообщило онлайн-издание armlur.am со ссылкой на свои источники.

«Руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян написал заявление об освобождении от занимаемой должности», — указывается в публикации.

При этом, как отмечает издание, Арутюнян не подавал заявление о самоотводе относительно отказа от депутатского мандата в парламенте нового созыва.

Ранее издание armlur.am сообщало, что аппарат Пашиняна может возглавить бывший посол Армении в Соединенных Штатах Лилит Макунц, которая считается одной из его самых верных соратниц.

До этого премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что Армения настроена на развитие отношений с Российской Федерацией и заинтересована в участии в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Напряженность в отношениях между Россией и Арменией возникла на фоне стремления Еревана изменить внешнеполитический курс и сделать акцент на евроинтеграцию.

Ранее Песков предупредил, что ждет Армению в случае вступления в ЕС.

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