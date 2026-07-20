Памфилова рассказала о голосовании участников СВО в сентябре

Памфилова рассказала, как организуют голосование для бойцов в зоне СВО

Голосование бойцов на сентябрьских выборах в зоне СВО планируется на временных избирательных участках на территории воинских частей. Об этом рассказала председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в интервью РИА Новости.

«Голосование военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции планируется проводить на временных избирательных участках, образованных на территории воинских частей. При этом участковые избирательные комиссии преимущественно сформируются из числа военнослужащих», — сказала она.

Памфилова также уточнила, что, если места дислокации воинских подразделений находятся в одном населенном пункте или на незначительном удалении друг от друга, то в зависимости от численности избирателей одна участковая избирательная комиссия может проводить голосование как минимум для двух подразделений.

До этого председатель «Единой России», заместитель председстеля Совбеза РФ Дмитрий Медведев на съезде партии заявил, что в выборах в Госдуму примут участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, Герои России Евгений Поддубный и руководитель главного штаба движения «Юнармия», Герой России Владислав Головин.

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие выборы пройдут в России с 18 по 20 сентября.

Ранее сообщалось, что экс-вице-премьер Украины Арбузов выдвинется в Госдуму от «Справедливой России».