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ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

Стало известно, когда Госдума обсудит меры по стабилизации топливного рынка

Володин: Госдума 21 июля обсудит меры по стабилизации топливного рынка
Константин Михальчевский/РИА Новости

Государственная дума в ходе пленарного заседания 21 июля планирует рассмотреть законопроект, направленный на стабилизацию топливного рынка. Об этом журналистам заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы, передает ТАСС.

«Совет Госдумы определил 21 июля датой рассмотрения во втором чтении изменений в законодательство, которые позволят стабилизировать ситуацию на топливном рынке и обеспечить горюче-смазочными материалами наших граждан и предприятия», — сказал он.

До этого сообщалось, что более десяти российских регионов смогли побороть острый дефицит топлива — очереди на бензоколонках либо исчезли, либо существенно сократились. Среди этих регионов Калининградская область, Приморье, сибирские субъекты федерации, а также ряд областей центральной России. О том, что происходит на заправках – в материале «Газеты.Ru».

О значительном уменьшении очередей на АЗС в 13 российских регионах сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные сайта-локатора АЗС Russiabase и топливных карт.

Ранее бензин хлынул на дорогу после ДТП с бензовозом под Уфой.

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