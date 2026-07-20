Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

Брата Тулси Габбард обвинили в приставании к детям

TMZ: брат экс-главы нацразведки США арестован за попытку заманить детей в отель
GabbardAloha/X

Брата бывшего директора нацразведки США Тулси Габбард арестовали на Гавайях за попытку заманить нескольких детей в номер отеля. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что 55-летний Батарти Габбард был арестован в пятницу, 17 июля. Сам инцидент произошел 12 июля. По предварительной информации, Габбард приблизился к нескольким детям у бассейна отеля и предложил им деньги и жвачку, если те пойдут с ним в номер. Он также спросил имена детей и внес их в записную книжку.

По данным правоохранителей, дети отказались идти с незнакомцем, после чего он ушел.

22 мая телеканал Fox News сообщил, что директор Национальной разведки США Тулси Габбард уходит в отставку из-за редкой формы рака костей у ее мужа. Ее последним рабочим днем стало 30 июня.

За полтора года на посту главы разведки Габбард провела масштабную трансформацию ведомства: сократила штат, сэкономив налогоплательщикам более $700 млн в год, ликвидировала программы DEI (Diversity, Equity, and Inclusion — «Разнообразие, Равенство и Инклюзивность»), рассекретила более полумиллиона страниц правительственных документов, а также создала первую рабочую группу по расследованию «милитаризации правительства» при администрации Джо Байдена.

Ранее сообщалось, что Белый дом вынудил Тулси Габбард уйти в отставку.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Тестостерон — новый кофе? Зачем полмира колет гормон и чем это кончится для мужчин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!