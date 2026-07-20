Брата Тулси Габбард обвинили в приставании к детям

Брата бывшего директора нацразведки США Тулси Габбард арестовали на Гавайях за попытку заманить нескольких детей в номер отеля. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что 55-летний Батарти Габбард был арестован в пятницу, 17 июля. Сам инцидент произошел 12 июля. По предварительной информации, Габбард приблизился к нескольким детям у бассейна отеля и предложил им деньги и жвачку, если те пойдут с ним в номер. Он также спросил имена детей и внес их в записную книжку.

По данным правоохранителей, дети отказались идти с незнакомцем, после чего он ушел.

22 мая телеканал Fox News сообщил, что директор Национальной разведки США Тулси Габбард уходит в отставку из-за редкой формы рака костей у ее мужа. Ее последним рабочим днем стало 30 июня.

За полтора года на посту главы разведки Габбард провела масштабную трансформацию ведомства: сократила штат, сэкономив налогоплательщикам более $700 млн в год, ликвидировала программы DEI (Diversity, Equity, and Inclusion — «Разнообразие, Равенство и Инклюзивность»), рассекретила более полумиллиона страниц правительственных документов, а также создала первую рабочую группу по расследованию «милитаризации правительства» при администрации Джо Байдена.

Ранее сообщалось, что Белый дом вынудил Тулси Габбард уйти в отставку.