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Политика

Названо примерное число сенаторов, которые придут в Совфед после выборов

РИА: около 10 новых сенаторов могут прийти в Совфед по итогам выборов в сентябре
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

После выборов в Совфед могут прийти около десяти новых представителей регионов. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник.

«Порядка десяти новых сенаторов могут прийти в Совет Федерации по итогам выборов в сентябре», — сказали журналистам.

Он отметил, что всего в выборах примут участие 50 сенаторов, 39 – участвуют в избирательной кампании в заксобрания регионов и 11 – глав субъектов РФ.

По словам собеседника агентства, из действующих сенаторов кто-то не пойдет на выборы, кто-то может перейти в Госдуму. Согласно информации источника, примерно 40 сенаторов могут переподтвердить свои полномочия.

До этого председатель «Единой России», заместитель председстеля Совбеза РФ Дмитрий Медведев на съезде партии заявил, что в выборах в Госдуму примут участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, Герои России Евгений Поддубный и руководитель главного штаба движения «Юнармия», Герой России Владислав Головин.

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие выборы пройдут в России с 18 по 20 сентября.

Ранее сообщалось, что экс-вице-премьер Украины Арбузов выдвинется в Госдуму от «Справедливой России».

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