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Политика

Шуваев раскрыл количество пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии в Шебекино

Шуваев: три человека находятся в тяжелом состоянии после атаки ВСУ на автобус
Shutterstock/FOTODOM

Медицинские работники оказывают помощь 23 пострадавшим в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пассажирский автобус в Шебекино Белгородской области, трое из которых находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом в «Максе» заявил врио губернатора Александр Шуваев.

«В Шебекинской районной больнице оказывают помощь 23 пострадавшим, среди которых есть 17-летний парень. Трое из них — в крайне тяжелом состоянии», — написал он.

После стабилизации состояния пострадавших переведут в медицинские учреждения Белгорода.

Пять человек, включая ребенка, в результате удара украинского беспилотника по пассажирскому автобусу в Шебекино спасти не удалось.

Автобус, следовавший по маршруту Шебекино — Белгород, подвергся атаке украинского беспилотного летательного аппарата 20 июля. Одним из первых об этом сообщил Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино».

Украинский дрон взорвался на территории коммерческого объекта в Шебекино.

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