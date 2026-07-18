Украинский дрон взорвался на территории коммерческого объекта в Шебекино

Один человек пострадал в результате детонации украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в городе Шебекино в Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил оперативный штаб региона.

По данным властей, дрон взорвался на территории коммерческого объекта.

«Мужчину с осколочными ранениями руки и голени бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ (центральную районную больницу. — «Газета.Ru»). Для продолжения лечения пострадавший будет переведен в городскую больницу №2 в Белгороде», — говорится в заявлении.

Из него следует, что на территории коммерческого объекта после атаки БПЛА зафиксировали повреждения. Урон получили автомобиль и навес.

17 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника нанесли удар по многоквартирному жилому дому в Васильевке в Запорожской области. Как рассказал губернатор региона Евгений Балицкий, в результате взрыва пострадали два человека — женщины 1944 и 1985 годов рождения. Им потребовалась госпитализация. Кроме того, была повреждена одна квартира. На место происшествия выезжали сотрудники оперативных служб.

Ранее украинский беспилотник упал на жилой дом в Липецке.