Названо число погибших и пострадавших при атаке дрона на автобус в Шебекино

Шуваев: пять человек погибли и 23 пострадали при атаке ВСУ на автобус в Шебекино

Пять человек, включая ребенка, погибли в результате удара украинского дрона по пассажирскому автобусу в Шебекино. Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

«Четыре женщины и мальчик скончались от полученных травм», — говорится в заявлении.

Как отметил чиновник, это пока предварительная информация. В данный момент сотрудники профильных структур устанавливают личности погибших. Шуваев выразил соболезнования родным и близким граждан, назвав случившееся «очередной трагедией».

«Ранения получили 23 мирных жителя, среди которых подросток», — добавил врио губернатора.

По его словам, в больницу доставили 17-летнего юношу и 22 взрослых. Врачи оценили состояние троих раненых как тяжелое, подчеркнул Шуваев.

Автобус, следовавший по маршруту Шебекино — Белгород, подвергся атаке украинского беспилотника 20 июля. Одним из первых об этом сообщил Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино». Уже тогда утверждалось, что есть погибшие.

Ранее в Ярославской области в результате атаки украинских дронов погиб мирный житель.