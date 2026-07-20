Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Армия

Названо число погибших и пострадавших при атаке дрона на автобус в Шебекино

Шуваев: пять человек погибли и 23 пострадали при атаке ВСУ на автобус в Шебекино
Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Пять человек, включая ребенка, погибли в результате удара украинского дрона по пассажирскому автобусу в Шебекино. Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

«Четыре женщины и мальчик скончались от полученных травм», — говорится в заявлении.

Как отметил чиновник, это пока предварительная информация. В данный момент сотрудники профильных структур устанавливают личности погибших. Шуваев выразил соболезнования родным и близким граждан, назвав случившееся «очередной трагедией».

«Ранения получили 23 мирных жителя, среди которых подросток», — добавил врио губернатора.

По его словам, в больницу доставили 17-летнего юношу и 22 взрослых. Врачи оценили состояние троих раненых как тяжелое, подчеркнул Шуваев.

Автобус, следовавший по маршруту Шебекино — Белгород, подвергся атаке украинского беспилотника 20 июля. Одним из первых об этом сообщил Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино». Уже тогда утверждалось, что есть погибшие.

Ранее в Ярославской области в результате атаки украинских дронов погиб мирный житель.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Тестостерон — новый кофе? Зачем полмира колет гормон и чем это кончится для мужчин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!