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Политика

Украинцы сравнили новый памятник националистке Фарион с туалетной кабинкой

Insider.ua: во Львове открыли памятник Ирине Фарион, похожий на сельский туалет
insiderUKR/Telegram

Во Львове открыли памятник украинской националистке Ирине Фарион. Об этом сообщило издание Insider.ua, отметив, что мемориал похож на сельский туалет.

Памятник установили во дворе, на месте, где выстрелили в Фарион. В центре разместили медную стелу зеленого цвета, чуть выше человеческого роста, с вырезанными словами «мова», «воля», «нация» и «сила». Создатели монумента утверждают, что вокруг этих понятий она якобы строила свою риторику. Внутри короба лежит камень с цитатами покойной.

Журналисты обратили внимание, что внешне конструкция напоминает кабинку сельского туалета. Такое же мнение выразили пользователи интернета в комментариях под публикациями Львовского горсовета.

«За что 2,2 миллионов? Этот туалет этого не стоит!», «Я сначала подумала, что это туалет.... Что-то непонятное», — написали комментаторы.

Покушение на Ирину Фарион было совершено вечером 19 июля 2024 года во дворе ее дома во Львове. Женщине выстрелили в область виска, врачи не смогли ее спасти. По подозрению в совершении преступления задержали Вячеслава Зинченко, родившегося 3 апреля 2006 года. Свою вину молодой человек не признал.

Ирина Фарион — украинская политическая и общественная деятельница, филолог, экс-депутат Верховной рады от ультраправой партии «Свобода». Была известна радикально-националистическими взглядами, выступала против использования русского языка на Украине и не считала русскоязычных граждан Украины полноценными людьми, называя их «генетическим мусором».

Ранее в МВД Украины назвали две версии расправы над Фарион.

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