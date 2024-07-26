Подозреваемый в покушении на Фарион не признал свою вину

Вячеслав Зинченко, стрелявший в экс-депутата Верховной Рады Ирину Фарион, заявил, что он невиновен. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

«С Фарион ничего не делал, это все не я», — сказал Зинченко.

Он добавил, что прибыл во Львов, так как это «интересный город». Отвечая на вопрос о возможных связях с российскими спецслужбами, он сказал, что относится к ним «максимально негативно».

26 июля Зинченко арестовали без возможности внести залог.

Покушение на экс-депутата Рады произошло 19 июля. Фарион выстрелили в область виска около ее дома. Врачи не смогли ее спасти. Ответственность за покушение на экс-депутата Верховной рады Украины взяла на себя неонацистская группировка.

Задержанный по делу о покушении на Фарион родился 3 апреля 2006 года. Выяснилось, что он играл в днепровской футбольной команде, которая действовала при местной детско-юношеской спортивной школе (ДЮСШ).

Ранее Зинченко показал язык дочери Фарион.