В МВД Украины назвали две версии убийства Фарион

Основными версиями убийства бывшего нардепа Верховной рады Украины Ирины Фарион стали личная неприязнь и общественно-политическая деятельность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава МВД страны Игорь Клименко.

В правоохранительных органах не исключили, что убийство экс-депутат могло быть заказным, отметил министр.

«Полицейские совместно с сотрудниками СБУ проводят комплекс мер, чтобы найти стрелка. Параллельно используем технические возможности для идентификации нападающего», — заявил он.

До этого Клименко заявил, что следователи допускают «российский след» в убийстве Фарион. Он также сообщил, что на месте стрельбы обнаружили гильзу.

19 июля во Львове совершено покушение на Ирину Фарион: женщине выстрелили в область виска около ее дома, врачи не смогли ее спасти. Фарион известна своими жесткими высказываниями о России и русском языке.

В ноябре прошлого года она поссорилась с бойцами «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России)* после того, как заявила, что не воспринимает русскоязычных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и не считает их украинцами. Экс-командир батальона Максим Жорин пригрозил ей «побратимами из Львова». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Кличко назвал убийство Фарион провокацией.