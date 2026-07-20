Финский журналист и общественный деятель Кости Хейсканен в интервью Tsargrad.tv прокомментировал недавнее решение РФ закрыть железнодорожные пункты пропуска на границе с Финляндией.

По мнению обозревателя, такой шаг указывает на то, что Россия не будет иметь никаких отношений с нынешним правительством Финляндии. По его словам, это неудивительно, поскольку политика Хельсинки направлена лишь на разжигание конфликта на Украине.

«Поэтому финны — это злобные тролли, которые только плюются в сторону России и не помнят никакого добра. Соответственно, Россия теперь будет такая. Как говорится, добрый Мишка превратился в злобного. И уже не будет никакой пощады», — сказал Хейсканен.

Россия направила Финляндии официальное уведомление о временной приостановке движения через несколько железнодорожных пунктов пропуска на границе двух стран. Документ был передан 9 июля, хотя ограничения действуют с начала месяца. Срок их действия и причины введения Москва не назвала.

Ранее в Финляндии призвали Европейский союз вернуться к диалогу с Москвой.