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Политика

Польша попросила Украину призвать своих граждан к порядку

Глава МО Польши заявил, что Украина должна призвать своих граждан к порядку
Global Look Press

Украина должны призвать своих граждан, находящихся в Польше, к соблюдению порядка. Об этом заявил польский министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш журналистам, передает РИА Новости.

«Украинская сторона должна призвать своих граждан к соблюдению всех принципов и правил, если они являются гостями в нашей стране», — сказал он.

В пример неподобающего поведения министр привел случай, когда украинский блогер проехал на спорткаре по закрытой пешеходной дороге к озеру Морске-Око в Татшаньском национальном парке.

Число нападений на украинцев в Польше растет на фоне ухудшения отношений между странами. По данным главного управления полиции, которые приводит Rzeczpospolita, за шесть месяцев поступило 180 сообщений о преступлениях на почве ненависти против граждан Украины – увеличение более чем на 30%.

Ранее поляк избил своего земляка, приняв его за украинца.

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