Назван главный страх Запада на фоне украинских протестов

Запад на фоне протестов на Украине, связанных с отставкой экс-главы МО Михаила Федорова, боится потерять контракты на производство дронов для ВСУ. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Я думаю, что некоторые западные СМИ, которые описывают эту ситуацию, очень точно сказали, что [Запад] опасается за то, что контракты по производству дронов будут пересмотрены, если Федоров уйдет. Они не хотят, чтобы они были пересмотрены. Это главный момент всех этих событий. Что будет дальше? Давайте посмотрим немножко. Я думаю, что ситуация в определенной степени продолжится до тех пор, пока власти четко не опишут свою программу после создания нового кабмина», — сказал аналитик.

По словам Брутера, если власти Украины смогут объяснить Западу, почему пребывание Федорова в правительстве всему только вредит, «вполне возможно, что Запад на этот раз это съест».

«Конечно, когда ситуация внутри контролируется скорее Западом, чем Украиной, всегда будет в какой-то степени взрывоопасной», — подчеркнул он.

19 июля украинские СМИ сообщали, что акции протеста в поддержку уволенного главы минобороны Украины Михаила Федорова переросли в митинги с критикой президента страны Владимира Зеленского. Люди выходят на улицы с плакатами, призывая украинского лидера «служить Украине или уезжать». Открыто критикуют Зеленского и официальные лица — мэр Киева Виталий Кличко назвал увольнение Федорова «большой ошибкой». Что последует за протестами и пересмотрит ли украинский президент свое решение — в материале «Газеты.Ru».

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